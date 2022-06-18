Україна завоювала перше "золото" чемпіонату Європи-2022 з фехтування

Українська шпажистка Влада Харькова перемогла на континентальній першості з фехтування в турецькій Анталії.

На дебютному для себе дорослому чемпіонаті Європи 25-річна спортсменка створила гучну сенсацію. У рейтингу FIE перед Євро-2022 Харькова посідала лише 66-ту позицію, однак це не завадило їй виграти "золото" континентальної першості.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У груповому раунді Харькова виграла п'ять сутичок з шести, після чого перемогла чешку Вероніку Білєшову (15:10), Дамланур Сомнус (15:9) із Туреччини та чинну віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції - 15:11.

У чвертьфіналі Євро українська фехтувальниця завдала поразки угорці Естер Мухарі (15:8), а в півфіналі розібралася з полькою Мартиною Сватовською-Венгларчик (15:10).

У поєдинку за "золото" Харькова перемогла досвідчену Росселлу Ф'ямінго з Італії з рахунком 15:10.

Для Харькової це перша в кар'єрі золота медаль чемпіонату Європи на дорослому рівні. Харькова стала третьою українською шпажисткою в історії, яка виграла ЧЄ в індивідуальній першості - раніше це вдавалось Наталії Конрад і Яні Шемякіній.

Востаннє Україна вигравала нагороду в шпазі на ЧЄ ще 2009 року. Тоді Шемякіна стала бронзовою призеркою.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

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