Україна завоювала перше "золото" у кульовій стрільбі на Європейських іграх-2023

Павло та Юлія Коростильови перемогли у міксті стрільби з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Збірна України здобула ще одну золоту медаль Європейських ігор-2023, які тривають у польському Кракові. Чемпіонами в кульовій стрільбі стали Павло та Юлія Коростильови.

Наші спортсмени тріумфували у міксті стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.

У фіналі український дует з рахунком 16:6 переміг команду Чехії, яку представляли Матей Рампула та Альзбета Дєдова.

Зазначимо, що це друга медаль українських стрільців на Європейських іграх-2023. Раніше Олена Костевич виборола "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Павло виграв свою другу нагороду Європейських ігор після "бронзи" у стрільбі з 25 метрів у парі з Костевич на Європейських іграх-2019. Своєю чергою, Юлія здобула дебютну медаль Євроігор у кар'єрі.

Таким чином, на Європейських іграх-2023 збірна України вже має 26 нагород: 13 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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