Україна завоювала перше "золото" Європейських ігор-2023 в легкій атлетиці

Збірна України здобула чергову медаль Європейських ігор 2023 року в польському Кракові. Наталія Кроль стала переможницею в бігу на дистанції 800 метрів.

Українська легкоатлетка подолала необхідну відстань за 1:59,77 хвилини.

У боротьбі за "золото" Кроль випередила Б'янку Кері з Угорщини (1:59,80) та Габріелу Гаянову зі Словаччини (1:59,92).

Це третя медаль України у легкій атлетиці на Євроіграх-2023 і лише перша золота. Раніше "бронзу" здобув 21-річний Владислав Шепелєв у потрійному стрибку, а 22-річний Михайло Кохан виграв "срібло" у метанні молота.

Загалом на змаганнях у Кракові збірна України вже має 16 нагород: 8 золотих, 5 срібних та 3 бронзові. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Іспанії та Італії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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