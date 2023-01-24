Україна завоювала перше "золото" Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2023

Збірна України здобула першу золоту медаль зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2023 року.

Золоту нагороду в спринтерській гонці з біатлону виграла Олександра Меркушина.

Меркушина бездоганно відпрацювала на стрільбі лежачи та заробила одне коло штрафу на стійці. Утім, це не завадило нашій співвітчизниці виграти гонку із солідним запасом у 44 секунди.

"Срібло" в спринті здобула француженка Лола Буго, а "бронзу" взяла чешка Ілона Плехачова.

Ще дві українки Тетяна Тарасюк і Валерія Шейгас не припустилися жодної хиби на обох вогневих рубежах і в підсумку фінішували на 18-му і 23-му місцях.

У чоловічому спринті на ЄЮОФ-2023 тріумфував словенець Павел Троєр. Другу позицію посів поляк Якуб Потонєц, а замкнув трійку призерів француз Жудікаель Перрілья Боттоне.

Найкращий результат серед українців у чоловічому спринті показав Іван Стеблина, який фінішував 21-м. Решта українців не потрапили до топ-40: Микола Грущак став 44-м, а Андрій Лисенко посів 58-му сходинку.

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