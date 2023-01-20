Україна завоювала першу медаль Гран-прі з кульової стрільби у Хорватії

Українець Павло Коростильов здобув срібну нагороду на турнірі серії Гран-прі з кульової стрільби в хорватському Осієку.

25-річний уродженець Львова став другим у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

У вирішальному раунді українець поступився швейцарцю Джейсону Соларі – 7:19. "Бронзу" виграв представник Вірменії Бенік Хлгатян.

"Срібло" Коростильова стало для України першою медаллю на Гран-прі в Осієку. Змагання триватимуть до суботи, 21 січня.

Раніше Коростильов став багаторазовим медалістом чемпіонаті світу-2022 з кульової стрільби, який відбувся в єгипетському Каїрі.

На планетарній першості Павло виборов "бронзу" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів та ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, а також завоював "золото" у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Крім того, разом з Оленою Костевич він виграв "бронзу" в міксті у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

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