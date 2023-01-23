Україна завоювала ще дві нагороди на етапі Кубка світу з лижної акробатики

Дмитро Котовський та Анастасія Новосад принесли до скарбнички "синьо-жовтих" ще по одній медалі.

Збірна України виграла дві нагороди в заключний змагальний день на етапі Кубка світу з лижної акробатики, що відбувся в канадському Ле-Реле.

У чоловіків "срібло" виборов Дмитро Котовський, а Анастасія Новосад стала бронзовою призеркою серед жінок.

У фіналі Котовський отримав за свій стрибок 119,91 бала. Його випередив лише швейцарець Ное Рот (124,43 бала). Топ-3 замкнув американець Крістофер Лілліс (118,55 бала).

Новосад за свій виступ у фіналі заробила 90,59 бала. Анастасія поступилася лише австралійці Лаурі Піл (109,15 бала) та американці Ешлі Колдвелл (93,06 бала).

Таким чином, на етапі Кубка світу в Канаді "синьо-жовті" загалом завоювали чотири нагороди. У перший день змагань Котовський і Новосад виграли бронзові медалі.

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