Україна завоювала сім медалей на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби в Хорватії

Україна завоювала сім медалей на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби в Хорватії

Три з цих нагород - золоті.

Збірна України з греко-римської боротьби здобула сім медалей на першому міжнародному турнірі 2022 року - Zagreb Open.

У скарбничці "синьо-жовтих" в хорватській столиці три золоті, дві срібна та дві бронзові нагороди.

"Золото" українській команді принесли Парвіз Насібов (вагова категорія до 72 кг), Володимир Яковлєв (до 77 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

Володарями срібних медалей стали Корюн Саградян (до 55 кг) і Віктор Петрик (до 60 кг), а "бронзу" взяли Дмитро Цимбалюк (до 60 кг) та Андрій Кулик (до 72 кг).

У командному заліку збірна України посіла друге місце, поступившись лише Туреччині.

Нагадаємо, Насібов - срібний призер Олімпіади-2020, яка відбулася минулого літа. На Іграх у Токіо він виступав у вазі до 67 кг і лише в фінальній сутичці поступився іранцю Мухаммадалі Гераеї.

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