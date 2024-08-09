Україна завоювала срібну медаль Олімпіади-2024 у веслуванні на каное

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли для України одинадцяту нагороду на Іграх у Парижі.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль у веслування на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

У фіналі Лузан та Рибачок​​​ стали другими з результатом 1:54.30 хвилини, випередивши на останніх метрах дистанції команду Канади (1:54,36). "Золото" дісталося китаянкам, які подолали дистанцію за 1:52,81 хвилини.

Зазначимо, що у своєму півфінальному заїзді українки фінішували третіми з результатом 1:55.62 хвилини, завдяки чому пробилися до фіналу.

Лузан і Рибачок стали дворазовими віцечемпіонками Олімпійських ігор у веслуванні на каное-двійці. На Олімпіаді-2020 у Токіо вони також здобули "срібло" у цій дисципліні.

Медаль Лузан та Рибачок​​​ стала одинадцятою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, чотири срібні та чотири бронзові нагороди.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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