Україна завоювала вісім медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду потужно виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів, який закінчився в Бухаресті.

Наша команда зуміла виграти на юнацькій континентальній першості вісім нагород - чотири золоті та чотири бронзові.

Кирило Азаров та Анна Арнаутова вибороли по два "золота". Азаров переміг у стрибках з трампліна на 1 м та на 3 м.

Арнаутова стала чемпіонкою з синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою, а також завоювала "золото" на метровому трампліні.

"Бронзу" в синхронних стрибках з вишки виграли Соф'я Есман та Софія Іванова, а також Данило Аванесов та Марко Барсуков.

Крім того, Барсуков і Максим Мірза здобули бронзові медалі в індивідуальних стрибках.

Усі медалі України на юніорському чемпіонаті Європи-2022

"Золото": Кирило Азаров (група В, 1 м + 3 м), Анна Арнаутова (група А, 1 м), Анна Арнаутова та Ніка Шурда (синхрон, 3 м)

Кирило Азаров (група В, 1 м + 3 м), Анна Арнаутова (група А, 1 м), Анна Арнаутова та Ніка Шурда (синхрон, 3 м) "Бронза": Соф'я Есман та Софія Іванова (синхрон, вишка), Данило Аванесов та Марко Барсуков (синхрон, вишка), Марко Барсуков (група В, вишка), Максим Мірза (група В, 3 м)

У підсумковому медальному заліку Україна посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Італії.

Медальний залік юніорського чемпіонату Європи-2022 (топ-5)

Італія - 6 "золото" + 5 "срібло" + 1 "бронза" Україна - 4+0+4 Велика Британія - 3+5+5 Німеччина - 3+4+3 Швеція 1+2+0

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу перемогла Португалію та вийшла до фіналу студентського ЧС-2022.

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