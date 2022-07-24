Україна завоювала вісім медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду потужно виступила на чемпіонаті Європи серед юніорів, який закінчився в Бухаресті.
Наша команда зуміла виграти на юнацькій континентальній першості вісім нагород - чотири золоті та чотири бронзові.
Кирило Азаров та Анна Арнаутова вибороли по два "золота". Азаров переміг у стрибках з трампліна на 1 м та на 3 м.
Арнаутова стала чемпіонкою з синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою, а також завоювала "золото" на метровому трампліні.
"Бронзу" в синхронних стрибках з вишки виграли Соф'я Есман та Софія Іванова, а також Данило Аванесов та Марко Барсуков.
Крім того, Барсуков і Максим Мірза здобули бронзові медалі в індивідуальних стрибках.
Усі медалі України на юніорському чемпіонаті Європи-2022
- "Золото": Кирило Азаров (група В, 1 м + 3 м), Анна Арнаутова (група А, 1 м), Анна Арнаутова та Ніка Шурда (синхрон, 3 м)
- "Бронза": Соф'я Есман та Софія Іванова (синхрон, вишка), Данило Аванесов та Марко Барсуков (синхрон, вишка), Марко Барсуков (група В, вишка), Максим Мірза (група В, 3 м)
У підсумковому медальному заліку Україна посіла друге загальнокомандне місце, поступившись лише збірній Італії.
Медальний залік юніорського чемпіонату Європи-2022 (топ-5)
- Італія - 6 "золото" + 5 "срібло" + 1 "бронза"
- Україна - 4+0+4
- Велика Британія - 3+5+5
- Німеччина - 3+4+3
- Швеція 1+2+0
Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу перемогла Португалію та вийшла до фіналу студентського ЧС-2022.
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