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Україна заявила про намір прийняти зимові Олімпійські ігри: реакція МОК

Україна заявила про намір прийняти зимові Олімпійські ігри: реакція МОК

Associated Press

МОК вітає цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України".

Україна планує стати господарем зимових Олімпійських ігор і незабаром направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні для обговорення відповідного питання.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, йдеться на сайті ОП.

Зазначається, що Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Окрім того, президент МОК оцінив довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.

У 2019 році Зеленський наполягав на необхідності стратегічного плану, аби претендувати на проведення Олімпійських ігор. 

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