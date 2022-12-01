Україна зазнала фіаско в першій жіночій естафеті сезону на Кубку світу з біатлону

Виграла естафету команда Швеції.
У четвер, 1 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті відбулася жіноча естафета.
Українську команду в ній представляли Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко.
На жаль, "синьо-жовті" фінішували лише на 15-й сходинці.
Упродовж всієї дистанції наші спортсменки досить непогано стріляли, сумарно використавши лише чотири додаткові патрони. Однак швидкість явно залишає бажати кращого.
Перемогу в гонці здобули шведки. Другою фінішувала команда Німеччини. "Бронза" дісталася норвежкам.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Контіолагті
1. Швеція (0+6) 1:14:59.8
2. Німеччина (0+6) +28.1
3. Норвегія (0+3) +31.5
4. Франція (0+7) +1:30.0
5. Швейцарія (0+8) +1:48.5
6. Чехія (0+9) +3:13.1
...
15. Україна (0+4) +7:53.1
Додамо, що раніше сьогодні відбулася чоловіча естафета. Українська збірна в ній змогла фінішувати в топ-10. Перемогу ж здобули норвежці.
У суботу, 3 грудня, програма етапу в Контіолагті продовжиться спринтерськими гонками у чоловіків і жінок.
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