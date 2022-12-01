Україна зазнала фіаско в першій жіночій естафеті сезону на Кубку світу з біатлону

У четвер, 1 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті відбулася жіноча естафета.

Українську команду в ній представляли Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко.

На жаль, "синьо-жовті" фінішували лише на 15-й сходинці .

Упродовж всієї дистанції наші спортсменки досить непогано стріляли, сумарно використавши лише чотири додаткові патрони. Однак швидкість явно залишає бажати кращого.

Перемогу в гонці здобули шведки. Другою фінішувала команда Німеччини. "Бронза" дісталася норвежкам.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої естафети в Контіолагті

1. Швеція (0+6) 1:14:59.8

2. Німеччина (0+6) +28.1

3. Норвегія (0+3) +31.5

4. Франція (0+7) +1:30.0

5. Швейцарія (0+8) +1:48.5

6. Чехія (0+9) +3:13.1

...

15. Україна (0+4) +7:53.1

Додамо, що раніше сьогодні відбулася чоловіча естафета. Українська збірна в ній змогла фінішувати в топ-10. Перемогу ж здобули норвежці.

У суботу, 3 грудня, програма етапу в Контіолагті продовжиться спринтерськими гонками у чоловіків і жінок.

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