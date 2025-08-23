ТСН у соціальних мережах

Україна зазнала поразки в першому за 31 рік матчі на жіночому чемпіонаті світу з волейболу

На старті ЧС-2025 жіноча збірна України з волейболу програла чинним чемпіонкам – команді Сербії.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Україна – Сербія (жіночий волейбол)

Україна – Сербія (жіночий волейбол) / © Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу поступилася команді Сербії у своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу-2025, який триває у Таїланді.

Українки програли чинним чемпіонкам світу з рахунком 0:3 за сетами – 21:25, 19:25, 17:25.

Для українських волейболісток це був перший за 31 рік матч на чемпіонаті світу.

Жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на світову першість – уперше це сталося ще 1994 року.

В іншому матчі першого туру групи H жіночого ЧС-2025 з волейболу Японія обіграла Камерун – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

Наступний поєдинок українки проведуть у понеділок, 25 серпня, проти Японії. Початок гри – о 13:00 за київським часом.

У заключному матчі групового етапу "синьо-жовті" у середу, 27 серпня, зустрінуться з Камеруном. До плейоф з квартету вийдуть дві найкращі команди.

Матчі жіночого ЧС-2025 з волейболу можна дивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, цього року жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу та вперше отримала запрошення до Ліги націй.

