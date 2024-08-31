Україна здобула 11 нагород у третій день Паралімпіади-2024, але опустилася в медальному заліку

За кількістю виграних медалей збірна України ділить четверте місце з командою США.

Україна здобула 11 медалей у третій змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У суботу, 31 серпня, українські параатлети вибороли в Парижі 4 срібні та 7 бронзових нагород.

"Срібло" завоювали Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12) та Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7).

Бронзовими призерами стали Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7), а також Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11).

За підсумками трьох змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 19 медалей: одну золоту, дев'ять срібних і дев'ять бронзових.

Незважаючи на 11 нагород у третій день Паралімпіади-2024, Україна опустилася в медальному заліку з 13-го на 20-те місце.

Водночас за кількістю виграних медалей збірна України ділить четверте місце з командою США. Більше нагород здобули лише Китай, Велика Британія та Бразилія.

Лідирувати в медальному заліку з величезним відривом продовжує Китай (20 золотих, 15 срібних і 7 бронзових медалей). На другій позиції – Велика Британія (11+8+6), третьою йде Бразилія (8+3+12).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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