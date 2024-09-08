Україна здобула 12 нагород у передостанній день Паралімпіади-2024: яке місце в медальному заліку

У медальному заліку збірна України піднялася на одну позицію порівняно з попереднім днем.

Україна завоювала дванадцять медалей у передостанній, десятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У суботу, 7 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові нагороди.

"Золото" здобули Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8), Анастасія Гарник (дзюдо, понад 70 кг, клас J1), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35), Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас J2) та Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7).

Срібними призерами стали Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6), Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва (фехтування, командний турнір, шпага) та Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3).

"Бронзу" вибороли Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3), Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2), Юрій Бабинець (паверліфтинг, до 88 кг) та Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM10).

За підсумками десяти змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 79 медалей: 21 золоту, 26 срібних та 32 бронзові.

Перед останнім днем Паралімпіади-2024 збірна України піднялася з восьмого на сьоме місце в медальному заліку та продовжує йти п'ятою за кількістю виграних нагород.

Очолює медальний залік Паралімпіади-2024 з колосальним відривом Китай (94 золоті, 73 срібні та 49 бронзових медалей). Друге місце посідає Велика Британія (47+42+31). Топ-3 замикає команда США (36+41+25).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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