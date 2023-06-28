Україна здобула 18-те "золото" Євроігор-2023 та впритул наблизилась до лідерів медального заліку

Цього разу українки стали найкращими в кульовій стрільбі.

Збірна України виграла "золото" в жіночому командному турнірі з кульової стрільби на Європейських іграх-2023, які відбуваються у польському Кракові.

Олена Костевич, Юлія Користильова та Анастасія Німець тріумфували у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.

Українки вийшли до фіналу, здобувши перемогу на двох етапах кваліфікації. У поєдинку за "золото" наше тріо здолало команду Польщі з рахунком 16:10.

Це третя нагорода України в кульовій стрільбі на Європейських іграх-2023. Раніше Олена Костевич виборола "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, а Павло та Юлія Коростильови завоювали "золото" в міксті стрільби з малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів.

Таким чином, на Євроіграх-2023 збірна України вже має 35 нагород: 18 золотих, 10 срібних та 7 бронзових. Наша команда впритул наблизилась до лідерів медального заліку – Італії (63 медалі: 19 – 19 – 25) та Іспанії (43 нагороди: (18 – 11 – 14).

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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