Україна здобула 18-ту медаль на Паралімпіаді-2026

Олександра Кононова виборола "бронзу" в паралижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі стоячи.

Олександра Кононова / © Associated Press

Україна завоювала 18-ту медаль на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Олександра Кононова виборола "бронзу" в паралижних перегонах на дистанції 20 км вільним стилем у класі стоячи.

"Золото" завоювала американка Сідні Петерсон, "срібло" взяла норвежка Вільде Нільсен, якій Кононова програла лише 3,8 секунди.

Крім Кононової, в цій гонці взяли участь ще три українки: Людмила Ляшенко посіла 4-те місце, Ірина Буй — 5-те, Богдана Конашук — 9-те.

Таким чином, тепер у скарбничці збірної України 18 медалей на Паралімпійських іграх-2026: три золоті, сім срібних та вісім бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

