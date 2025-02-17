Україна здобула 30 нагород на Іграх нескорених-2025 і посіла третє місце в медальному заліку

"Синьо-жовті" показали другий найкращий результат за свою історію участі в Іграх нескорених.

Збірна України тріумфально виступила на Іграх нескорених-2025, що відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері.

Наша команда, яку представляли 35 ветеранів та військовослужбовців, здобула 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей (8) українці вибороли у плаванні, по 5 нагород представникам нашої держави вдалося вибороти у лижних перегонах та біатлоні.

Медалі України на Іграх нескорених-2025 (за видами спорту)

Плавання – 5 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза" = 8 медалей

Лижні перегони – 2+2+1 = 5

Біатлон – 2+1+2 = 5

Сноубординг – 2+0+1 = 3

Гірськолижний спорт – 1+2+0 = 3

Веслування на тренажерах – 0+4+0 = 4

Скелетон – 0+0+1 = 1

Волейбол сидячи – 0+0+1 = 1

Цього року українці уп'яте брали участь в Іграх нескорених (Invictus Games). Це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або з інвалідністю на службі.

"Синьо-жовті" показали другий найкращий результат за всю історію виступів української збірної на Іграх нескорених. Більшу кількість медалей (34) українці виграли лише на попередніх змаганнях, які відбулися 2023 року в німецькому Дюссельдорфі.

За кількістю золотих медалей (12) українці повторили національний рекорд, встановлений нашою командою на Іграх нескорених-2023.

Медалі збірної України на Іграх нескорених

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сідней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

Ванкувер, Вістлер-2025: 12+11+7 (30)

У загальному медальному заліку Ігор нескорених-2025 збірна України посіла третє місце. Переможцем стала команда США, яка виборола 55 нагород, з яких 23 – золоті.

Медальний залік Ігор нескорених-2025 (топ-5)

1. США – 23 "золото" + 18 "срібло" + 14 "бронза" = 55 медалей

2. Австралія – 19+12+5 = 36

3. Україна – 12+11+7 = 30

4. Велика Британія – 11+15+12 = 38

5. Італія – 7+2+0 = 9

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