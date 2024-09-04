Україна здобула 7 нагород у сьомий день Паралімпіади-2024: яка позиція в медального заліку

Українська збірна йде сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю нагород.

Україна завоювала сім медалей у сьомий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У середу, 4 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі чотири золоті та три срібні нагороди.

"Золото" здобули Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12), Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7), Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок), та Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32).

"Срібло" вибороли Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12) та Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12).

За підсумками семи змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 52 медалі: 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Після сьомого дня Паралімпіади-2024 збірна України продовжує посідати сьоме місце в медальному заліку та йти п'ятою за кількістю виграних нагород.

Беззаперечним лідером медального заліку Паралімпіади-2024 залишається Китай (62 золоті, 46 срібних та 27 бронзових медалей). На другому місці йде Велика Британія (33+25+16). Топ-3 замикає команда США (25+26+12).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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