Україна здобула 8 нагород у 5-й день Паралімпіади-2024 та увірвалася до топ-10 медального заліку

За кількістю виграних медалей збірна України розташовується на п'ятій позиції.

Україна завоювала вісім медалей у п'ятий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У понеділок, 2 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі дві золоті, дві срібні та чотири бронзові нагороди.

"Золото" здобули Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3) та Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35).

Срібними призерами стали Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7) та Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13).

Бронзові нагороди вибороли Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36), та Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51).

За підсумками п'яти змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 35 медалей: 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових.

Після п'ятого дня Паралімпіади-2024 збірна України піднялася в медальному заліку з 11-го на десяте місце. За кількістю виграних нагород "синьо-жовті" посідають п'яту позицію.

Беззаперечним лідером медального заліку Паралімпіади-2024 є Китай (43 золоті, 30 срібних та 14 бронзових медалей). На другому місці йде Велика Британія (29+15+10). Топ-3 замикає команда США (13+19+10).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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