Україна здобула 10 нагород у 6-й день Паралімпіади-2024 та підібралася до топ-5 медального заліку

Україна завоювала десять медалей у шостий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У вівторок, 3 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі чотири золоті, три срібні та три бронзові нагороди.

"Золото" здобули Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20) та Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37).

"Срібло" завоювали Андрій Трусов (плавання, 100 м на спині, клас S7), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11) та Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10).

"Бронзу" вибороли Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20) та Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В).

За підсумками шести змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 45 медалей: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову.

Після шостого дня Паралімпіади-2024 збірна України піднялася в медальному заліку з десятого на сьоме місце. За кількістю виграних нагород "синьо-жовті" продовжують посідати п'яту позицію.

Абсолютним лідером медального заліку Паралімпіади-2024 залишається Китай (52 золоті, 39 срібних та 22 бронзові медалі). На другому місці йде Велика Британія (30+17+12). Топ-3 замикає команда США (19+23+11).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Читайте також:

Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Паралімпійській ігри-2024: медальний залік

Паралімпіада-2024: де в Україні дивитися трансляції змагань