Україна здобула 9 нагород у восьмий день Паралімпіади-2024: яке місце в медальному заліку

Українська збірна продовжує йти сьомою в медальному заліку та п'ятою за кількістю нагород.

Україна завоювала дев'ять медалей у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор-2024.

У четвер, 5 вересня, українські параатлети вибороли в Парижі дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових нагород.

"Золото" здобули Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35) та Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1).

"Срібло" вибороли Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12) та збірна з голболу, до складу якої входили Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков та Євгеній Циганенко.

Бронзовими призерами стали Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2) та Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Денис Остапченко, Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок).

За підсумками восьми змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже 61 медаль: 15 золотих, 20 срібних та 26 бронзових.

Після восьмого дня Паралімпіади-2024 збірна України продовжує посідати сьоме місце в медальному заліку та йти п'ятою за кількістю виграних нагород.

Беззаперечним лідером медального заліку Паралімпіади-2024 залишається Китай (74 золоті, 55 срібних та 37 бронзових медалей). На другому місці йде Велика Британія (36+29+19). Топ-3 замикає команда США (27+33+17).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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