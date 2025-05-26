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Україна здобула четверте "золото" на Євро-2025 зі стрибків у воду та очолює медальний залік
Кірілл Болюх та Ксенія Байло тріумфували у міксті стрибків з 10-метрової платформи.
Збірна України завоювала четверту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який відбувається у турецькій Анталії.
Кірілл Болюх та Ксенія Байло стали найкращими у змішаних змаганнях зі стрибків з 10-метрової платформи.
За свій виступ український дует отримав 308,34 бала. "Срібло" виграла Італія (298,74 бала), "бронзу" взяла Німеччина (297,00 бала).
Для Болюха та Байло це друге поспіль "золото" у цій дисципліні. Вони захистили звання чемпіонів Європи у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової платформи.
Збірна України з чотирма золотими нагородами продовжує очолювати медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду.