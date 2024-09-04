Україна здобула десяте "золото" та восьмий подвійний подіум Паралімпіади-2024

Україна здобула десяте "золото" на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Плавець Ярослав Денисенко тріумфував на 100-метрівці вільним стилем (клас S12).

Інший українець Максим Веракса фінішував другим і завоював "срібло". Ще один наш співвітчизник Ілля Яременко став сьомим.

У фіналі Денисенко подолав дистанцію за 53,11 секунди, а Веракса – за 53,64 секунди. Замкнув трійку призерів Раман Салей з Азербайджану – 53,65 секунди. Яременко показав результат 54,63 секунди.

Для Денисенка це вже друга медаль нинішньої Паралімпіади. Раніше він здобув "бронзу" в плаванні на 100-метрівці на спині (клас S12).

Зазначимо, що це вже восьмий подвійний подіум для українських паралімпійців на Іграх-2024.

Крім того, Україна у сьомий змагальний день Паралімпіади-2024 вже має ще дві нагороди. Плавчиня Анна Стеценко виборола "срібло" на 100-метрівці вільним стилем (клас S12) – це її третя медаль на Іграх у Парижі. А легкоатлетка Марія Шпатківська стала срібною призеркою у штовханні ядра (клас F46).

Сумарно в доробку нашої команди вже 49 медалей на Паралімпіаді-2024: 10 золотих, 18 срібних та 21 бронзова.

Україна посідає восьме місце в медальному заліку та йде шостою за кількістю виграних нагород.

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Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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