Україна здобула доросле та юнацьке "золото" на чемпіонаті Європи з каное-марафону

Українські спортсменки оформили золотий дубль на континентальній першості з каное-марафону.

Людмила Бабак принесла Україні "золото" з каное-марафону на короткій дистанції (3,4 км) серед дорослих.

На змаганнях, що відбуваються у данському місті Сількеборг, Людмила на три секунди випередила свою головну конкурентку з Великої Британії Беттані Гілл.

Таким чином, Бабак стала 6-разовою чемпіонкою Європи з каное-марафону.

Іншу золоту нагороду для України виграла 17-річна каноїстка Анастасія Дежицька. Вона перемогла в каное-одиночці на дистанції 11,8 км серед юніорок.

Зазначимо, що для Дежицької це був дебютний чемпіонат Європи і одразу найвища сходинка п'єдесталу пошани.

Раніше повідомлялося, що збірна України влаштувала медальний фурор на Європейських університетських іграх-2022.

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