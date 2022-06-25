Україна здобула друге "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022

Україна здобула друге "золото" на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022

Збірна України з артистичного плавання здобула ще один комплект золотих нагород чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

Команда українських синхроністок тріумфувала в останній програмі турніру - гайлайті. "Синьо-жовті" із запасом випередили усіх своїх конкуренток, набравши 95.0333 бала.

У складі нашої команди виступали Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Срібні нагороди виграли італійки (92.2667), а бронзові - іспанки (91.3333).

Загалом це восьма медаль України на ЧС-2022 з водних видів спорту. І сьома саме в артистичному плаванні, володарем ще однієї нагороди став плавець Михайло Романчук.

Також це друга золота медаль України на цьому турнірі. Першу також виграла українська команда з артистичного плавання - у довільній комбінації.

Нагадаємо, українка вдруге поспіль стала призеркою Кубка світу в слаломі на байдарці.

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