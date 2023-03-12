Україна здобула друге "золото" на Кубку Європи з легкоатлетичних метань

У скарбничці "синьо-жовтих" уже три нагороди на цих змаганнях.

Український легкоатлет Артур Фельфнер став переможцем у змаганнях метальників списа на Кубку Європи в португальській Лейрії.

19-річний українець виграв золоту медаль у змаганнях із метання списа серед молоді. Вже в першій спробі він встановив результат 80,09 метра, який у підсумку став переможним.

Другу сходинку посів француз Ленні Бріссо (72,55 метра), а замкнув трійку призерів угорець Джордж Герцег (72,46 метра).

Медаль Фельфнера – третя для України на цьому Кубку Європи. Раніше Михайло Кохан виборов "золото" у метанні молота в категорії U-23, а Михайло Брудін здобув "срібло" у метанні диска серед молоді.

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