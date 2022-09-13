Україна здобула другу "бронзу" на чемпіонаті світу-2022 з греко-римської боротьби

Збірна України з греко-римської боротьби виборола другу нагороду на світовій першості в сербському Белграді.

Український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков виборов "бронзу" на ЧС-2022 у ваговій категорії до 82 кг.

У сутичці за третє місце українець здолав Гелу Болквадзе із Грузії – 3:1. Зазначимо, що єдиної поразки на турнірі Фільчаков зазнав проти турецького борця Бурхана Акбудака, який і став чемпіоном світу.

Це друга медаль для України на турнірі. Раніше також бронзову нагороду виборов Андрій Кулик у категорії до 72 кілограм.

Чемпіонат світу у Белграді триває з 10 по 18 вересня.

Нагадаємо, що лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк відмовився від участі на світовій першості.

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