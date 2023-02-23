Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу-2023 з лижної акробатики

Збірна України з лижної акробатики завоювала другу медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу, який триває у грузинському Бакуріані.

"Бронзу" в жіночому турнірі виграла Анастасія Новосад.

У фіналі українка виконала стрибок на 82,84 бала, що дозволило їй посісти третє місце.

Нашу співвітчизницю обійшли лише китаянка Фанью Кон (85,30 бала), яка стала чемпіонкою світу, та срібна призерка змагань Даніель Скотт з Австралії (83,84 бала).

Ще одна українка Ольга Полюк стала дев'ятою з результатом 66,15 бала.

Для України медаль Новосад – це друга нагорода на чемпіонаті світу-2023. Раніше наша збірна в складі Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського завоювала "бронзу" в командному фристайлі.

"Бронза" Новосад – четверта нагорода української збірної на чемпіонатах світу з лижної акробатики. І перша за 12 років саме у жіночому турнірі: 2011 року першою медалісткою в історії України стала Ольга Волкова, яка здобула "бронзу". А 2019 року "срібло" в чоловічих змаганнях виграв Олександр Абраменко.

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