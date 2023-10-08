Україна здобула другу медаль на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний став бронзовим призером планетарної першості в опорному стрибку.
Збірна України виграла другу медаль чемпіонату світу-2023 зі спортивної гімнастики, який триває у бельгійському Антверпені. Бронзову нагороду в опорному стрибку завоював Назар Чепурний.
У фіналі змагань Чепурний набрав 14,766 бала, посівши третє місце. Чемпіоном світу став британець Джейк Джерман (15,050 бала), а "срібло" виборов американець Хой Янг (14,849 бала).
Ще один українець, бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку Ігор Радівілов став четвертим у цій дисципліні – 14,750 бала.
Для 21-річного Чепурного це дебютна нагорода на рівні чемпіонатів світу у кар'єрі.
Медаль Назара – друга для української збірної на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики. Раніше Ілля Ковтун виборов "срібло" в особистому багатоборстві.
Раніше повідомлялося, що Чепурний став чемпіоном Всесвітньої Універсіади у Китаї.
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