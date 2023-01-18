Україна здобула другу медаль на Всесвітній зимовій Універсіаді-2023

"Синьо-жовті" вибороли "бронзу" в лижному двоборстві.
Збірна України завоювала другу нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.
Дмитро Мазурчук і Віталій Гребенюк стали бронзовими призерами у командних змаганнях з лижного двоборства.
Після стрибків з трампліна Мазурчук і Гребенюк посідали третю проміжну позицію завдяки результатам 86,5 метра і 86 метрів.
За підсумками лижних перегонів українцям вдалося зберегти третю сходинку. Мазурчук і Гребенюк програли на фініші 42,1 секунди суперникам зі США і 34,7 секунди – команді Японії.
Нагадаємо, першу медаль Всесвітньої зимової Універсіади-2023 нашій країни принесли біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш, які стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті.
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