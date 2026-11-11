Україна здобула друге "золото" юнацької Олімпіади-2026 в Африці

Міланія Кохан / © НОК України

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Українська метальниця молота Міланія Кохан завоювала золоту медаль юнацьких Олімпійських ігор-2026, які відбуваються у Дакарі (Сенегал).

17-річна українська легкоатлетка виграла змагання з результатом 71,27 метра — це її новий особистий рекорд.

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Срібною призеркою стала китаянка Ян Сін'юе (65,96 метра). "Бронзу" взяла мексиканка Алісон Айлін Салінас Еспіно (61,52 метра).

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Завдяки перемозі Міланія повторила досягнення свого брата, бронзового призера Олімпійських ігор-2024 у метанні молота Михайла Кохана, який вигравав "золото" юнацької Олімпіади-2018 в Буенос-Айресі (Аргентина).

Для збірної України це шоста медаль на юнацькій Олімпіаді в Дакарі та друге "золото" після тріумфу дзюдоїста Хазара Гейдарова. Також в активі нашої команди "срібло" у фехтуванні — Аліна Дмитрук, "срібло" та "бронза" у спортивній ходьбі — Віталій Тарасюк і Дарина Козка, та "бронза" у пляжній боротьбі — Микита Кузьменко.

Збірну України на IV літніх юнацьких Олімпійських іграх в Африці представляють 38 спортсменів — 11 юнаків та 27 дівчат, які змагаються у 14 дисциплінах, зокрема у футзалі, дзюдо, легкій атлетиці, фехтуванні, плаванні, пляжній боротьбі та інших.

Раніше повідомлялося, що титулований український призер Олімпіади оголосив про завершення кар'єри.

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