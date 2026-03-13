ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Україна здобула другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026

Олександр Казік та Анатолій Ковалевський виграли "срібло" та "бронзу" парабіатлонного спринту-персьюту в класі з порушенням зору.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим (по центру) / Національний паралімпійський комітет України

Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим (по центру) / Національний паралімпійський комітет України

Україна виборола ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У парабіатлонному спринті-персьюті в класі з порушенням зору Олександр Казік виграв "срібло", а Анатолій Ковалевський здобув "бронзу".

Для збірної України це другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026. Раніше парабіатлоністки Ірина Буй та Олександра Кононова здобули "срібло" та "бронзу" жіночого спринту-персьюту в класі стоячи.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 16 медалей на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, шість срібних та сім бронзових нагород.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie