Україна здобула другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026
Олександр Казік та Анатолій Ковалевський виграли "срібло" та "бронзу" парабіатлонного спринту-персьюту в класі з порушенням зору.
Україна виборола ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
У парабіатлонному спринті-персьюті в класі з порушенням зору Олександр Казік виграв "срібло", а Анатолій Ковалевський здобув "бронзу".
Для збірної України це другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026. Раніше парабіатлоністки Ірина Буй та Олександра Кононова здобули "срібло" та "бронзу" жіночого спринту-персьюту в класі стоячи.
Таким чином, у скарбничці збірної України вже 16 медалей на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, шість срібних та сім бронзових нагород.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.