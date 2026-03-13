Україна здобула другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026

Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим (по центру) / Національний паралімпійський комітет України

Україна виборола ще дві медалі на зимових Паралімпійських іграх-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

У парабіатлонному спринті-персьюті в класі з порушенням зору Олександр Казік виграв "срібло", а Анатолій Ковалевський здобув "бронзу".

Для збірної України це другий за день подвійний подіум на Паралімпіаді-2026. Раніше парабіатлоністки Ірина Буй та Олександра Кононова здобули "срібло" та "бронзу" жіночого спринту-персьюту в класі стоячи.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 16 медалей на Паралімпійських іграх-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі три золоті, шість срібних та сім бронзових нагород.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.