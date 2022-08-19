Україна здобула дві медалі на Євро з паравеслування на байдарках і каное

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України з паравеслування здобула ще дві нагороди.

Українські паравеслувальники здобули перші нагороди на чемпіонаті Європи-2022, що триває у рамках мультиспортивного Євро.

За медалі змагалися три представники України у фіналах з ва'а на дистанції 200 м.

У першому ж старті Україна виграла свою першу медаль в паравеслуванні. Наталія Лагутенко посіла третє місце серед класу VL3 (веслувальники з обмеженими фізичними можливостями, які добре використовують ноги, тулуб і руки для веслування)

Ще один українець Владислав Єпіфанов здобув "срібло" в класі VL3, де він перемагав на континентальній першості 2019 року.

Також сьогодні Україну представляв Андрій Кривчун. Він посів четверте місце у класі VL2 (веслувальники, у яких функціонує тулуб і руки, але обмеженні у використанні своїх ніг).

Загалом на рахунку українських паравеслувальників вже 11 медалей мультиспортивного чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що українська каноїстка Людмила Лузан виборола "срібло" на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное.

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