Україна здобула три медалі у третій змагальний день на "Іграх нескорених", з них - одне "золото"

Україна здобула три медалі у третій змагальний день на "Іграх нескорених", з них - одне "золото"

У нідерландській Гаазі завершився третій день змагань на "Іграх нескорених".

Збірна України сьогодні змогла завоювати три медалі: золоту та дві бронзові

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднявся Андрій Бадарак. Він виборов "золото" у плаванні на 50 м на спині.

Бадарак виборов також бронзову медаль у запливі 50 м брасом.

Ще одну "бронзу" у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приніс Іван Лепеха.

Таким чином, після трьох змагальних днів у скарбничці нашої команди вже дванадцять медалей - чотири золотих, п'ять бронзових і три срібні.

Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє бере участь в "Іграх нескорених".

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