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Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

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Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

Фото: Міністерство молоді і спорту України

У Португалії триває чемпіонат світу з аеробіки, на якому 18-річній українці Анастасії Курашвілі вдалося вибороти золоту медаль

Спортсмкенка з міста Суми Анастасія Курашвілі виборола "золото" чемпіонату світу з аеробіки. 18-річна українка стала найкращою в індивідуальних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Курашвілі спершу виграла кваліфікацію індивідуальних вправ, а згодом підтвердила свій клас і у фінальному виступі. Українка випередила представницю Туреччини Айше Онбаші та фінку Неа Ківела.

Зазначається, що ця перемога стала історичною. До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія).

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