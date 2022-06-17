Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

У Португалії триває чемпіонат світу з аеробіки, на якому 18-річній українці Анастасії Курашвілі вдалося вибороти золоту медаль

Спортсмкенка з міста Суми Анастасія Курашвілі виборола "золото" чемпіонату світу з аеробіки. 18-річна українка стала найкращою в індивідуальних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Курашвілі спершу виграла кваліфікацію індивідуальних вправ, а згодом підтвердила свій клас і у фінальному виступі. Українка випередила представницю Туреччини Айше Онбаші та фінку Неа Ківела.

Anastasiia Kurashvili , the top qualifier in the Individual Women's category at #AERWorlds2022, has the chance to win Ukraine's first ever at an #Aerobic #Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk — FIG (@gymnastics) June 17, 2022

Зазначається, що ця перемога стала історичною. До цього дня за всю історію світової першості ще жодного разу не перемагала представниця України.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія).

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