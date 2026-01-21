ТСН у соціальних мережах

Проспорт
18
1 хв

Україна здобула максимум ліцензій на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці

У лижній акробатиці на прийдешніх зимових Олімпійських іграх нашу країну представлятимуть вісім спортсменів.

Максим Приходько
Олександр Окіпнюк

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Збірна України здобула максимальну кількість ліцензій на зимову Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Шляхом перерозподілу квот від Італії, яка не має жодного кваліфікованого лижного акробата для участі в олімпійському турнірі, Україна отримала додаткову, четверту ліцензію серед жінок.

Завдяки цьому місце у збірній на прийдешній Олімпіаді отримала Неллі Попович, яка перед цим була першою непрохідною на Ігри.

Склад збірної України на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці

  • Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

  • Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

Україна – одна з трьох країн, яка має максимальну кількість ліцензій на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці. Інші дві – США та Китай.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

18
