Україна здобула максимум ліцензій на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці

Олександр Окіпнюк / © Associated Press

Реклама

Збірна України здобула максимальну кількість ліцензій на зимову Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Шляхом перерозподілу квот від Італії, яка не має жодного кваліфікованого лижного акробата для участі в олімпійському турнірі, Україна отримала додаткову, четверту ліцензію серед жінок.

Реклама

Завдяки цьому місце у збірній на прийдешній Олімпіаді отримала Неллі Попович, яка перед цим була першою непрохідною на Ігри.

Склад збірної України на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов

Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович

Україна – одна з трьох країн, яка має максимальну кількість ліцензій на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці. Інші дві – США та Китай.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 збірна України виграла одну медаль – Олександр Абраменко здобув "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.