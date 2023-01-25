Україна здобула медаль у першій гонці на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України виграла медаль вже в першій гонці чемпіонату Європи з біатлону, який стартував у швейцарському Ленцергайде. "Срібло" в індивідуальній гонці завоювала Юлія Джима.

Лідерка жіночої збірної України упродовж дистанції закрила 19 з 20 мішеней, припустившись лише однієї хиби. У підсумку це нібито дозволило їй посісти третє місце.

Однак після завершення гонки результати переглянули. Система електронного відстеження результатів помилково не врахувала дві хиби італійки Мікели Каррари, яка виграла гонку. Після перегляду результатів італійці було додано дві хвилини штрафу, через що вона опустилася з першого місця на 11-те. Відтак, Джима відіграла ще одну позицію та змінила "бронзу" на "срібло".

Чемпіонкою Європи стала німкеня Ліза Марія Шпарк – вона відпрацювала безпомилково на стрільбищі та лише на 5,5 секунди перевершила результат Джими.

Що стосується інших представниць України, то Анна Кривонос стала 16-ю, Анастасія Меркушина – 24-ю, Любов Кип'яченкова – 35-ю, а Олена Білосюк – 40-ю.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Марія Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) +47.7

2. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +53.2

3. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+2) +1:21.0

4. Ванесса Гінц (Німеччина, 0+0+0+1) +1:25.6

5. Тільда Йоганссон (Швеція, 0+0+2+0) +1:36.9

...

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55.3

24. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +3:41.0

35. Любов Кип'яченкова (1+1+0+1) +4:52.5

40. Олена Білосюк (0+0+0+3) +5:06.0

Сьогодні на ЧЄ-2023 з біатлону також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, початок – о 15:00 за київським часом. У ній візьмуть участь шестеро українців: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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