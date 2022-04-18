Україна здобула п'ять медалей у другий змагальний день на "Іграх нескорених", з них - два "золота"

Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" уже 9 нагород.
У нідерландській Гаазі завершився другий день змагань на "Іграх нескорених". Збірна України сьогодні змогла завоювати п'ять медалей: дві золоті, дві срібні та одну бронзову.
На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Віктор Легкодух та Сергій Прядка. Вони вибороли золоті нагороди у штовханні ядра.
"Срібло" в команді взяли українські лучники - Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк. Ще одну срібну медаль виграв Рустам Росул у штовханні ядра.
Бронзову нагороду в стрільбі з лука нашій команді принесла 18-річна Анна-Софія Пузанова. Вона є донькою української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської "Тайри", яка була взята в полон російськими окупантами.
Таким чином, після двох змагальних днів у скарбничці нашої команди вже дев'ять медалей - по три кожного ґатунку.
Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє бере участь в "Іграх нескорених".
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