Україна здобула п'яту медаль в стрибках у воду на чемпіонаті Європи-2022

У Римі триває чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України виборола ще одну нагороду.

Українки Софія Лискун та Ксенія Байло виграли "срібло" у змаганні синхронних пар на 10-метровій вишці.

Наші співвітчизниці стали другими, набравши 298,86 очка. Вони поступилися тільки британському дуету Андреа Спендоліні-Сіріє / Луїс Тулсон, який і взяв "золото" з результатом 303,6 очка.

"Бронзу" вибороли представники Німеччини Крістіна та Єлена Вассен - 289,86 очка.

Для України це вже п'ята медаль в стрибках у воду на поточній континентальній першості. Раніше Олексій Середа та Кирило Болюх вибороли "срібло" у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Загалом на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту збірна України здобула вже 15 медалей: 9 золотих та 6 срібних.

Раніше повідомлялося, що олімпійські призерки Токіо-2020 вибороли для України "золото" чемпіонату Європи у веслуванні.

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