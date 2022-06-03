Україна здобула п'яту поспіль перемогу у волейбольній Євролізі та достроково вийшла до Фіналу чотирьох

Україна здобула п'яту поспіль перемогу у волейбольній Євролізі та достроково вийшла до Фіналу чотирьох

Чоловіча збірна України з волейболу зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги-2022.

Після чотирьох перемог (двічі над хорватами та двічі над іспанцями), у п'ятому турі "синьо-жовті" обіграли команду Данії.

Для звитяги над данцями українській збірній знадобилися всі п'ять сетів - 26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11.

Найрезультативнішими в складі нашої команди були: Тимофій Полуян - 15 очок, Олег Плотницький - 14, Ілля Ковальов - 13 та Юрій Семенюк - 12.

Завдяки цьому успіху українські волейболісти достроково пробилися до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022. Збірна України вже точно не опуститься з першої сходинки групи B.

Турнірна таблиця. Група В

1. Україна - 5 перемог (5 матчів), 14 очок

2. Хорватія - 2 перемоги (4), 6 очок

3. Іспанія - 1 перемога (4), 2 очки

4. Данія - 0 перемог (3), 2 очки

На груповому етапі турніру "синьо-жовтим" залишилося зіграти ще один матч - проти команди Данії 4 червня. Початок - о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що волейбольна збірна України вдруге поспіль зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за "золото" програли Туреччині.

Читайте також:

ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації - гравець збірної України

Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

"Вони завжди будуть почуватися, як суперзірки": Терлюга захопилася героїзмом полку "Азов"