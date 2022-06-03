Україна здобула п'яту поспіль перемогу у волейбольній Євролізі та достроково вийшла до Фіналу чотирьох

Чоловіча збірна України з волейболу зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги-2022.
Після чотирьох перемог (двічі над хорватами та двічі над іспанцями), у п'ятому турі "синьо-жовті" обіграли команду Данії.
Для звитяги над данцями українській збірній знадобилися всі п'ять сетів - 26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11.
Найрезультативнішими в складі нашої команди були: Тимофій Полуян - 15 очок, Олег Плотницький - 14, Ілля Ковальов - 13 та Юрій Семенюк - 12.
Завдяки цьому успіху українські волейболісти достроково пробилися до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022. Збірна України вже точно не опуститься з першої сходинки групи B.
Турнірна таблиця. Група В
1. Україна - 5 перемог (5 матчів), 14 очок
2. Хорватія - 2 перемоги (4), 6 очок
3. Іспанія - 1 перемога (4), 2 очки
4. Данія - 0 перемог (3), 2 очки
На груповому етапі турніру "синьо-жовтим" залишилося зіграти ще один матч - проти команди Данії 4 червня. Початок - о 19:00 за київським часом.
Зазначимо, що волейбольна збірна України вдруге поспіль зіграє у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги. Минулого року українці дійшли до фіналу, де в боротьбі за "золото" програли Туреччині.
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