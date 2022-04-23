Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі

Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі

У суботу, 23 квітня, відбулася благодійна шахова зустріч між Україною та Норвегією, яка завершилася на користь нашої команди.

Шаховий поєдинок між українцями і норвежцями був присвячений підтримці України у повномасштабній війні, яку 24 лютого розв'язала на території нашої країни Російська Федерація.

Матч Україна - Норвегія відбувся в онлайн-форматі з контролем часу 10 хвилин + 10 секунд на хід. У ньому взяли участь по чотири шахісти з кожної країни.

Вже у першому раунді між собою зустрілися лідери команд - колишній другий номер світового рейтингу з України Василь Іванчук та чинний чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен. Виграв цю дуель чорними фігурами норвезький гросмейстер.

Проте далі Карлсена спіткали дві поразки від українців. Перемогти найкращого шахіста планети змогли Юрій Кузубов і Кирило Шевченко.

Загалом Україна не програла норвежцям жодного раунду та здобула впевнену підсумкову перемоу з рахунком 11:5 (2,5:1,5; 3:1; 2,5:1,5; 3:1).

Усі зібрані внаслідок проведення цього матчу кошти будуть спрямовані для допомоги українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

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