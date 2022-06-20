Україна здобула перше "золото" чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту

Збірна України з артистичного плавання виграла золоті нагороди чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

Українська команда виграла змагання у довільній комбінації, де нашу країну представляли десять спортсменок: Марта Федіна, Марина й Владислава Алексіїви, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

У фіналі "синьо-жовті" отримали найвищий бал серед десяти команд - 95.0333. Друге місце посіла збірна Японії (93.5667 бала), а трійку призерок замкнула команда Італії (92.0333).

Для України це вже третя нагорода на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022. Раніше Марта Федіна виборола "срібло" в технічному соло, а сестри Марина та Владислава Алексіїви завоювали "срібло" в технічному дуеті.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українка Вікторія Ус виграла історичну для нашої країни медаль Кубка світу в екстремальному слаломі.

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