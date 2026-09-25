Україна здобула перше "золото" чемпіонату Європи-2026 з боксу

Ельвін Алієв / instagram.com/usyk17.promotions

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Український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи-2026.

У фінальному поєдинку у вазі до 65 кг він достроково переміг француза Гюго Гро.

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Із перших секунд фінального бою український боксер пішов уперед і потужною серією завдав супернику з Франції розсічення. Ельвін продовжував невпинно тиснути та працювати в атаці, не залишаючи супернику можливості переламати перебіг поєдинку.

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Зрештою бій було зупинено вже у першому раунді через неможливість француза продовжувати поєдинок.

Алієв став першим українським чемпіоном Європи серед чоловіків від 2019 року, коли титул здобував Олександр Хижняк.

Для України це перше "золото" чемпіонату Європи-2026. Раніше Ганна Охота здобула "срібло" (вага до 48 кг), а бронзовими призерами стали Павло Іллюша (до 80 кг) та Ірина Луцак (до 80 кг).

Також щонайменше "срібло" у вазі до 60 кг гарантував Айдер Абдураімов. У п'ятницю, 25 вересня, він боксуватиме у фіналі з представником Болгарії Радославом Росеновим.

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Чемпіонат Європи-2026 з боксу відбувається від 15 по 26 вересня у Софії, Болгарія. Медалі будуть розіграні у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок.

З чотирма нагородами (одне "золото", одне "срібло" та дві "бронзи") збірна України посідає друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи перед заключним днем змагань у п'ятницю, 25 вересня.

Раніше повідомлялося, що колишнього чемпіона світу з боксу мобілізували до ЗСУ.

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