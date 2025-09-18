Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу-2025 з боротьби

Алла Белінська / © uww.org

Збірна України здобула першу золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 з боротьби, який відбувається у хорватському Загребі.

Чемпіонкою світу у ваговій категорії до 72 кг стала Алла Белінська.

На шляху до "золота" Белінська здолала хорватку Вероніку Вільк (4:0), француженку Полен Деніс Лекарпентьє (4:2) та Нурзат Нуртаєву з Киргизстану (11:6), а у фіналі була сильнішою за Нерсін Баш з Туреччини (6:0).

Це перша медаль світової першості в кар'єрі Белінської та перше "золото" для України на ЧС-2025 з боротьби.

Додамо, що цього року Алла також стала чемпіонкою Європи з боротьби.

Загалом у скарбничці української збірної наразі дві медалі на ЧС-2025 з боротьби. Раніше Марія Винник здобуло "срібло" у ваговій категорії до 59 кг.