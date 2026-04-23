Україна здобула перше "золото" на Євро-2026 з боротьби

Оксана Лівач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби.

Оксана Лівач

Оксана Лівач / United World Wrestling

Збірна України з боротьби здобула першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026.

Оксана Лівач тріумфувала у ваговій категорії 50 кг. У фіналі наша співвітчизниця здолала бронзову призерку чемпіонату світу 2025 року Евін Демірхан з Туреччини.

Для Лівач це "золото" стало третім у кар'єрі на чемпіонатах Європи. Раніше вона перемагала на континентальній першості у 2019 і 2025 роках, а 2020-го і 2023-го здобула "срібло.

Загалом у скарбничці збірної України вже п'ять медалей Євро-2026 з боротьби — одне "золото", одне "срібло" та три "бронзи".

Медалі України на Євро-2026 з боротьби

  • "Золото": Оксана Лівач (50 кг)

  • "Срібло": Лілія Маланчук (55 кг)

  • "Бронза": Ярослав Фільчаков (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг), Владлен Козлюк (97 кг)

Раніше повідомлялося, що українська важкоатлетка стала абсолютною чемпіонкою Європи-2026.

