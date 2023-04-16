Україна здобула перші дві медалі на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики

Українка Ангеліна Ломачинська завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики, який 15 квітня розпочався у Єревані (Вірменія).

У ваговій категорії до 49 кг Ангеліна виборола дві "бронзи". Українська спортсменка піднялася на п'єдестал пошани у ривку та за сумою двоборства.

У ривку Ломачинська стала третьою з результатом 81 кг, а також посіла 5-те місце у поштовху – 95 кг. Таким чином, за сумою двоборства показник українки становив 176 кг, що в підсумку принесло їй другу бронзову нагороду.

Для української збірної це перші дві медалі на поточній континентальній першості. ЧЄ-2023 в Єревані триватиме до 23 квітня. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у чоловіків та жінок.

Збірну України на чемпіонаті Єврои з важкої атлетики представляють 17 спортсменів – п'ять чоловіків і 12 жінок.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії під час церемонії відкриття ЧЄ з важкої атлетики підпалили прапор Азербайджану. Через скандальний інцидент Азербайджан вирішив достроково зняти свою команду з турніру.

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