Україна здобула першу 2024 року медаль на Кубку світу з артистичного плавання

Сестри Алексіїви вибороли "срібло" довільної програми на етапі в Парижі.

Збірна Україна завоювала першу медаль на Кубку світу з артистичного плавання 2024 року. Марина та Владислава Алексіїви стали призерками етапу в Парижі.

Сестри Алексіїви виграли "срібло" в дуеті довільної програми з результатом 243,9354 бала.

Українки поступились лише австрійкам Анні-Марії Александрі та Ейріні-Маріні Александрі (265,9646 бала).

Ще один український дует, Дар'ї Мошинської та Анастасії Шмоніної, посів п'яте місце з результатом 229,5792 бала.

Для української збірної це перша медаль на Кубку світу з артистичного плавання 2024 року.

Також це ювілейна, десята нагорода для обох сестер Алексіївих на Кубку світу, "срібло" вони виграли уп'яте.

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