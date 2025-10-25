ТСН у соціальних мережах

Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний виборов "бронзу" світової першості в опорному стрибку.

Назар Чепурний

Назар Чепурний / © Associated Press

Українець Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

23-річний уродженець Черкас посів третє місце у фіналі з результатом 14,483 бала.

Чемпіоном світу став філіппінець Карлос Юло (14,866 бала), а срібну медаль завоював вірменин Артур Давтян (14,833 бала).

Для Чепурного це друга медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. 2023 року він виграв "бронзу" в опорному стрибку на планетарній першості в Антеверпені.

Медаль Чепурного – єдина для України на ЧС-2025 зі спортивної гімнастики, який відбувається у Джакарті (Індонезія).

Раніше повідомлялося, що українки виграли клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики, обійшовши команду "нейтральних" спортсменок з російськими паспортами.

