Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики
Назар Чепурний виборов "бронзу" світової першості в опорному стрибку.
Українець Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
23-річний уродженець Черкас посів третє місце у фіналі з результатом 14,483 бала.
Чемпіоном світу став філіппінець Карлос Юло (14,866 бала), а срібну медаль завоював вірменин Артур Давтян (14,833 бала).
Для Чепурного це друга медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. 2023 року він виграв "бронзу" в опорному стрибку на планетарній першості в Антеверпені.
Медаль Чепурного – єдина для України на ЧС-2025 зі спортивної гімнастики, який відбувається у Джакарті (Індонезія).
Раніше повідомлялося, що українки виграли клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики, обійшовши команду "нейтральних" спортсменок з російськими паспортами.