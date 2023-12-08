Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді

Український плавець Михайло Романчук став призером чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді. 27-річний спортсмен завоював бронзову медаль у запливі вільним стилем на 1500 метрів.

У фіналі Романчук фінішував третім з результатом 14:22,18 хвилини. Українець програв 13 секунд ірландцю Деніелу Віффену, який виборов "золото". А від француза Девіда Обрі, який виграв "срібло", Михайло відстав лише на 0,4 секунди.

Чемпіонат Європи-2023 з плавання на короткій воді

Вільний стиль, 1500 м, чоловіки

1. Деніел Віфен (Ірландія) – 14.09,11 хв

2. Девід Обрі (Франція) – 14:21,78

3. Михайло Романчук (Україна) – 14:22,18

"Бронза" Романчука – перша медаль України на поточному чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. Раніше українська команда посіла сьоме місце в естафеті 4х50 м у комплексному плаванні, а Владислав Бухов фінішував восьмим на дистанції 50 м вільним стилем.

Для Михайла це друга в кар'єрі медаль на ЧЄ на короткій воді. Свою першу нагороду подібних змагань він здобув 2017 року – "золото" на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Зазначимо, що Романчук має шанс виграти ще одну медаль нинішнього чемпіонату Європи. У суботу, 9 грудня, українець візьме участь у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем. Фінал відбудеться в неділю, 10 грудня.

Нагадаємо, Романчук – дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання. На Іграх у Токіо він завоював "бронзу" на 800-метрівці вільним стилем та "срібло" в аналогічній дисципліні на дистанції 1500 метрів.

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