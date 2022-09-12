Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з греко-римської боротьби

Збірна України з греко-римської боротьби виборола першу нагороду на планетарній першості в сербському Белграді.

Українець Андрій Кулик став бронзовим призером ЧС-2022 у ваговій категорії до 72 кг.

У сутичці за "бронзу" 24-річний харків'янин з рахунком 4:3 здолав француза Ібрагіма Ганема.

Для Кулика це дебютний дорослий ЧС у кар'єрі. Минулого року він змагався на молодіжному чемпіонаті світу (U-23), де у ваговій категорії до 72 кг посів сьоме місце.

Збірна України завоювала першу медаль - бронзу на чемпіонаті світу з боротьби, який напередодні розпочався у столиці Сербії Белграді



Її автором у ваговій категорії до 72 кг став представник греко-римського стилю Андрій Кулик.



UWW#НОК #Україна #УкраїнськийСпорт pic.twitter.com/SxMFrdj9mO — НОК України (@OlympicUA) September 11, 2022

"Бронза" Кулика - перша медаль України на поточному ЧС. Трьом іншим українським борцям, які стартували у перший день змагань - Корюну Сахрадяну (до 55 кг), Ясафу Зейналову (до 77 кг) та Андрієві Антонюку (до 87 кг), зачепитися за нагороди не вдалося.

Раніше повідомлялося, що українські дзюдоїсти здобули дві медалі у стартовий день Кубка Європи.

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